Meta Platforms (WKN: A1JWVX) möchte sparen. Zunächst kündigte man Einsparungen im kleineren Stil an. Im Laufe dieser Woche ist jedoch durchgesickert, dass der Gesamtkonzern bis zu 10 % der Kosten einsparen möchte. Insbesondere beim Personal will man erneut den Rotstift im größeren Stil ansetzen. Allerdings fragen sich Investoren vermutlich, was das bringen soll. Natürlich ist das relevant in einem Marktumfeld, das vom Werbemarkt her rückläufig ist sowie operative Schwachstellen bei neuen Herausforderungen ...

