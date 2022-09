Was ist eigentlich die Netflix-Aktie (WKN: 552484)? Eine Chance oder ein Risiko kann eine erste, schnelle Antwort sein. Die Anteilsscheine sind jedenfalls stark gefallen, aber inzwischen wieder etwas gestiegen. Trotzdem müssen wir in jedem Falle heute eine Entscheidung treffen, wenn wir in Zukunft profitieren wollen. Oder das Risiko doch lieber meiden. Aber wir können die Netflix-Aktie auch anderweitig definieren. Vielleicht hilft ein gewisses Schubladen-Denken. Bei einem Aktienkurs von 237 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...