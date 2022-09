Netcetera AG / Schlagwort(e): Kooperation

Gemeinsam stark: Netcetera und das Österreichische Rote Kreuz entwickeln die MeinBlut-App weiter



24.09.2022 / 10:30 CET/CEST



Pressemitteilung

Linz, 24. September 2022 Gemeinsam stark: Netcetera und das Österreichische Rote Kreuz entwickeln die MeinBlut-App weiter

Netcetera und das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) arbeiten zusammen, um die Blutspende in Österreich noch einfacher zu machen. Nach der gemeinsamen Veröffentlichung der MeinBlut-App im letzten Jahr haben Netcetera und das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) diese weiterentwickelt. Auf diese Weise möchten sie noch mehr Nutzerinnen und Nutzer zum Blutspenden motivieren und so die Blutversorgung in Österreich gewährleisten. Die neuste Version der App wird mit Ende September 2022 verfügbar sein. Blutspenderinnen und Blutspender können sich in der App registrieren, ihren passenden Spendetermin suchen und ihre medizinischen Daten ausfüllen. In der neuesten Version können sie auch den Verlauf ihrer Testergebnisse einsehen und Abzeichen sammeln. Das bedeutet, dass die Nutzer:innen durch Blutspenden und weitere Aktionen wie z.B. das Treffen von Blutsfreund:innen virtuelle Abzeichen sammeln können. Besonders eifrige Blutspender können in weitere Level aufsteigen. Diese Gamification-Funktion bietet einen zusätzlichen Anreiz regelmäßig Blut zu spenden bzw. auch zwischen den Blutspenden die App zu nutzen. Die App beinhaltet wichtige Features wie das Ausfüllen des digitalen Fragebogens, sowie ein Überblick über die Spendetermine und Blutbefunde. "In Zusammenarbeit mit Netcetera konnte die Blutspende App rasch umgesetzt werden. Die Blutspende konnte dadurch moderner, sicherer und noch komfortabler für den Spender gestaltet werden", ist Mag. Werner Watzinger, Kaufmännischer Direktor der Blutzentrale Linz, überzeugt.

Sascha Michaelowa, Product Owner und Requirements Engineer bei Netcetera, sagt: "Wir freuen uns, dieses tolle Projekt, das Technologie und Gesundheit für einen guten Zweck vereint, weiterzuführen." Sie können die MeinBlut-App für Android- und Apple-Geräte hier herunterladen

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.roteskreuz.blooddonor.app

iOS: https://apps.apple.com/ch/app/mein-blut/id1532375420 Über Netcetera Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1'000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ÖRK_Netcetera_de



Ende der Medienmitteilungen