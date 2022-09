Jüngste Spekulationen über eine anstehende milliardenschwere Kapitalerhöhung haben die Papiere der Grossbank am Freitag massiv weiter an Boden verlieren lassen.Zürich - Die Aktien der Credit Suisse kennen seit langem nur eine Richtung: abwärts. Jüngste Spekulationen über eine anstehende milliardenschwere Kapitalerhöhung haben die Papiere der Schweizer Grossbank am Freitag massiv weiter an Boden verlieren lassen. Der zu Jahresbeginn noch bei gut 9 Franken gehandelte Titel der Grossbank sank dabei nahe an die Marke von 4 Franken. Die Credit Suisse-Aktien...

Den vollständigen Artikel lesen ...