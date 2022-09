Q4 Inc. (TSX:QFOR), ("Q4" oder "das Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass es in der von Report on Business zusammengestellten Liste "Canada's Top Growing Companies" 2022 aufgeführt ist.

In der Liste "Canada's Top Growing Companies" sind die wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas nach ihrem dreijährigen Umsatzwachstum geordnet. Q4 Inc. erhielt seinen Platz mit einem dreijährigen Umsatzwachstum von 220 Prozent.

"Es ist uns eine große Ehre, zum dritten Mal in Folge unter den wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas auf der von The Globe and Mail herausgegebenen Liste vertreten zu sein", bemerkte Unternehmensgründer und CEO Darrell Heaps. "Wir sind extrem stolz auf das Wachstum, das wir zusammen als Unternehmen erzielt haben, und diese Anerkennung spiegelt wirklich das Engagement wider, mit dem sich unsere Mitarbeiter dafür einsetzen, unseren Kunden auf den Kapitalmärkten zum Erfolg zu verhelfen."

Die Liste "Canada's Top Growing Companies" wird von der Redaktion seit 2019 herausgegeben, um die kühnsten unternehmerischen Erfolge zu feiern, indem die Leistungen innovativer Firmen in Kanada in den Blickpunkt gerückt werden. Unternehmen, die sich für dieses freiwillige Programm qualifizieren wollten, mussten ein tiefgreifendes Bewerbungsverfahren durchlaufen und bestimmte Bedingungen erfüllen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 430 Unternehmen in die Liste aufgenommen.

Die vollständige Gewinnerliste für 2022 mit Berichten der Redaktion wird in der Oktoberausgabe der Fachzeitschrift Report on Business veröffentlicht. Die Liste ist jetzt online verfügbar. Bitte klicken Sie hier.

"Mit der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas wird die enorme Ambition und Innovationsbereitschaft von Unternehmern in Kanada gewürdigt", so Dawn Calleja, Redakteurin der Zeitschrift Report on Business. "Die nächste Generation kanadischer Firmen kann sich von dieser Rangliste inspirieren lassen."

"In einer von Unsicherheit geprägten Welt sind die Erfolgsgeschichten der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas, die in der von Report on Business herausgegebenen diesjährigen Liste vertreten sind, ein Leuchtfeuer für Optimismus", erklärte Phillip Crawley, Verleger und CEO von The Globe and Mail. "The Globe and Mail gratuliert ihnen allen sehr herzlich zu ihrem Erfolg."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert Interaktionen auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter zahlreiche der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen über Q4 erhalten Sie unter www.q4inc.com.

Über The Globe and Mail

The Globe and Mail ist das vorrangige Nachrichten-Medienunternehmen Kanadas, führend in der landesweiten Diskussion und Veranlassung von politischem Wandel durch unerschrockene und unabhängige Reportagen seit 1844. Mit unserer preisgekrönten Berichterstattung zu wirtschaftlichen, politischen und national bedeutsamen Themen erreicht die Zeitung The Globe and Mail jede Woche 5,9 Millionen Leser in den Druck- und Digitalausgaben. Die Fachzeitschrift Report on Business erreicht mit jeder Druck- und Digitalausgabe 2,3 Millionen Leser. Unsere Investitionen in innovative Datenwissenschaft sorgen dafür, dass The Globe mit einer in stetigem Wandel befindlichen Welt Schritt halten kann. The Globe and Mail befindet sich im Besitz von Woodbridge, dem Investmentarm der Familie Thomson.

