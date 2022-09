Berlin - Seltenes Lob für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD): Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), hat ihr nun Rückendeckung gegeben. "Als Wehrbeauftragte messe ich Frau Lambrecht ausschließlich daran, was sie für die Truppe bewirkt", sagte Högl dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



"Da ist schon Vieles passiert. Sie ist sehr engagiert und hat viele wichtige Entscheidungen zügig getroffen." Lambrecht war zu Beginn ihrer Amtszeit in die Kritik geraten, bis heute machen sich viele Hauptstadt-Journalisten über sie lustig. Am Wochenende hatte es erneut Aufregung um ein relativ privates Instagram-Foto der Ministerin mit ihrem Sohn gegeben, das diese allerdings ihren über 15.000 Followern zugänglich machte.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de