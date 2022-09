Die zurückliegende Woche hat Anlegern viele Nerven gekostet. Sowohl in Europa als auch in den USA und Asien setzte sich die Talfahrt an den Aktienmärkten fort. Für Abwärtsdruck sorgten dabei erneut Rezessions- und Zinssorgen - mehrere bekannte Unternehmen haben ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bereits kassiert - auch in der neuen Handelswoche richten sich die Blicke der Anleger tendenzielle eher nach unten als nach oben. Der Wochenausblick.Die Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...