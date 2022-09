ETF-Investoren sehen sich mit einer ähnlichen Marktlage konfrontiert, wie viele andere Investoren auch: Wir sehen eine Korrektur, vielleicht einen Crash. Auch ein Bärenmarkt scheint immer wieder im Gespräch zu sein. All das deutet auf eines hin: Ein volatiles Marktumfeld, in dem sich viele Investoren nicht gerade wohlfühlen. Immerhin, als ETF-Investor ist man nicht in der Situation, dass die eigenen Positionen stark und deutlich zweistellig einbrechen. Varta und Hypoport haben zuletzt zwischen einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...