Die Entwicklung der Aktienkurse wird stark von den Emotionen der Marktteilnehmer beeinflusst. Angst und Gier wechseln sich regelmäßig ab und führen zu übertriebenen Ausschlägen nach oben und nach unten. Welche Emotion derzeit am Aktienmarkt dominiert, wird vom Fear & Greed Index gemessen. Wenig überraschend zeigt die Kennzahl aktuell Angst an (Stand: 22.09.22, gilt für alle Angaben). Ein weiterer interessanter Indikator schlägt in die gleiche Kerbe. Die AAII-Stimmungsumfrage Die American Association ...

Den vollständigen Artikel lesen ...