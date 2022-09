Bei der Abstimmung zur Massentierhaltungs-Initiative zeichnet sich laut Trendrechnung von SRF von 12 Uhr ein deutliches Nein ab.Bern - Die Mehrheit hält die Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz für ausreichend. Das Stimmvolk hat der Massentierhaltungsinitiative gemäss SRG-Trendrechnung von 12 Uhr eine Absage erteilt. Das Nein hatte sich in den letzten Umfragen abgezeichnet. Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung wollte die Tierwohlstandards in der Schweizer Landwirtschaft erhöhen. Diese hätten sich im Minimum an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...