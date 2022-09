Und heute? Wofür steht die Deutsche Bahn in diesen Zeiten eigentlich, in denen alle nur noch von Klima und Krise, von Zukunftsängsten und Niedergang, von Dunkeldeutschland und Spaltung der Gesellschaft reden? Was ich diesbezüglich höre, wenn vom Fahren mit der Bahn die Rede ist, sind nur Hiobsbotschaften: defekte Züge, Verspätungen, schlechter Service, genervte Leute. Und die D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...