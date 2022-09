After the storm comes the calm: Wochenrückblick KW 38-2022 - Der Herbst beginnt stürmisch, an den Börsen!

Anzeige / Werbung

Fallende Kurse, soweit das Auge reicht! Steigende Anleiherenditen und eine deutliche Straffung der Geldpolitik verschiedener Zentralbanken haben die Finanzmärkte belas-tet. Besserung schon in Sicht?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon die zweite Woche in Folge kämpfen die Märkte mit starken Kursrückgängen! Als wären die geldpolitischen Straffungen nicht schon genug Stress für die Börsen, gesellen sich noch geopolitische Spannungen und Rezessionsängste dazu!

Die US-Zentralbank macht keinen Hehl daraus, den Kampf gegen die Inflation entschlossen und hart weiterzuführen. Damit steht die USA aber nicht allein, denn auch andere Länder wie die Schweiz, Norwegen oder England haben bereits ihre Zinsen angehoben. Auch wenn sich die Auswirkungen dieser restriktiven Geldpolitik bereits an den Aktivitätsindizes ablesen lässt, sind sie allerdings noch nicht bis unten in die Preise vorgedrungen. Das macht die Anleger nervös, was sich unschwer in der deutlich gestiegenen Volatilität in allen Bereichen des Investment-Universums ablesen lässt!

Fazit: Stürmischer Herbstbeginn, zumindest an den Aktien- und Rohstoffmärkten!

Während die Zentralbanken die Leitzinsen weiter anheben, gehen die Talfahrten an den Märkten weiter. Die wichtigsten Indizes wie zum Beispiel Dow Jones, Nasdaq100, S&P 500 sowie der DAX und Euro Stoxx 50sind in der vergangenen Handelswoche wieder durchweg gefallen! Derweil geht die Fed davon aus, dass sich die Inflation in den USA bis Ende 2022 bei etwa 4,50 % einpendeln wird. Das wäre wünschenswert und würde für deutlich mehr Ruhe sorgen.

Im DAX sind neue Jahrestiefs durchaus möglich! Zu erdrückend sind derzeit schlichtweg die negativen Rahmenbedingungen wie Lieferkettenprobleme, hohe Inflation, weiter explodierende Energiepreise und demKrieg in der Ukraine, in dem auch wieder mit einer nuklearen Eskalation gedroht wird!

Aber auch diese Krise wird irgendwann ihr Ende finden! Und darauf wird der Grundstein ihrer zukünftigenPerformance aufgebaut. An den Märkten ist regelrecht Panik zu spüren, so dass die mutigen Investorenvermutlich schon jetzt anfangen billig zu kaufen, während andere noch auf einen stabileren Aufwärtstrend warten.

Gute Investitionsmöglichkeiten bieten sich unserer Meinung nach gerade an den Rohstoffmärkten. Warum wir das Denken, können Sie den zahlreichen Informationen in unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen. Lesen Sie selbst:

Caledonia Mining / Golden Rim Resources

Wohlstand erhalten

Was uns im Winter bevorsteht, Wandlungen sind nötig, denn die Welt um uns herum, wandelt sich auch.

Kutcho Copper / Canada Nickel Company

Nickel, Kupfer und Zink sind unverzichtbar

Für die Entwicklung grüner Energien sind diverse Rohstoffe nötig. Dazu gehören Nickel, Kupfer und auch Zink.

Alles kommt ins Lot...

Vielleicht muss es noch einmal schlimmer werden, bevor es besser wird! Die beste Zeit für Gold kommt noch!

Anleger aller Anlageklassen brauchen derzeit gute Nerven. Auch diejenigen, die im sicheren Hafen Gold investiert sind. Aber Geduld wird sich auszahlen. Bessere Zeiten stehen bevor!

Gold Terra Resource / Gold Royalty

Angst um das Ersparte - was tun?

51 Prozent der deutschen Bürger haben laut einer Umfrage der Plattform Attest Inflationsängste.

Tarachi Gold / Condor Gold

Der dauerhafte Wert des Goldes

Gold steht nicht für schnelle Spekulationsgewinne, sondern erfüllt die Funktion einer Währung.

*** Mega-Kaufchance nutzen ***

ABSOLUTE TRAUMKURSE: SOFORT ZUSCHLAGEN! Nie war Geldverdienen an der Börse leichter!

Wenige Länder produzieren mehr als 90 % des Stromverbrauchs! Tendenz stark steigend! Ihre Investment-Chance mit diesem URAN-FAVORIT & ANALYSTEN-LIEBLING!

TOP-Job bei diesen Firmen...

Gold-Auslieferungen erhöhen sich signifikant! Auch die Silber-Lagerbestände befinden sich im freien Fall!

Interessante Entwicklungen an der COMEX-Börse in New York! Gold wird physisch abgezogen! Auch an der LBMA in London fallen die Silber-Lagerbestände auf immer tiefere Niveaus. Was ist im Busch?

Well done...

Newsflash - Letzte TOP-News im Schnellüberblick!

Licht und Schatten an den Börsen! Auch der Edelmetallmarkt ist davon betroffen. Wie geht es weiter?

Sibanye Stillwater / Mawson Gold

Weg von Energieabhängigkeiten - hin zu Wasserstoff und Elektromobilität

Globale Netto-Null-Ziele erfordern bedeutende Veränderungen. Dies könnte auch mit Wasserstoff funktionieren.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

