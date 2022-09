Der Koordinationsausschuss der OI Pera traf sich am Mittwoch, dem 14. September, zu einer Generalanalyse der Situation in dem Sektor. Auf Basis der Daten der Birnenbeiträge von den Mitgliedern der OI, die in der Region Emilia-Romagna stark vertreten sind, war es möglich, die Vorhersagen für Mitte Juli zu aktualisieren, die sich auf die Sommersorten beziehen. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...