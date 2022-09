"Was sich jetzt auszahlt, ist das Festhalten und Vorantreiben an den strategischen Investitionen und Projekten während der Krise."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Lehner, im Sommer ist es möglich, auf dem Gornergrat mit Walliser Schwarznasenschafen auf Tuchfühlung zu gehen. Als «Üsserschwiizer» erlaube ich mir die Frage: Wie ist die «Meet the Sheep»-Idee entstanden? Fernando Lehner: Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie wir unsere Produkte nicht nur nah am Kunden, sondern tatsächlich mit den Kunden entwickeln.

