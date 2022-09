DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Dollar weiter fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend Verluste, zum Teil kräftige, verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Montag. Am Freitag hatte die Wall Street massive Verluste verzeichnet, Ängste vor der zulegenden Inflation und der drohenden Rezession sorgten für Verkaufsdruck und belasten nun auch die Märkte in Asien. Die zurückliegende Woche hat den Teilnehmern klargemacht, dass die Notenbanken die Teuerung auch auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung bekämpfen wollen.

Der Dollar als sicherer Hafen rückt auf breiter Front vor. Das Pfund stürzt um weitere 2,9 Prozent ab auf ein Allzeittief. Auslöser für den massiven Rückschlag sind die auf den Weg gebrachten umfängliche Steuersenkunge, die zu einer verstärkten Schuldenaufnahme führen werden und zudem Inflationssorgen anfacten. Gegen den Yen steigt der Dollar um rund 0,4 Prozent. Hier war es am Donnerstag zu einer Intervention zugunsten der japanischen Währung gekommen. Der Euro verliert ebenfalls rund 0,4 Prozent. Er wird gedrückt vom Wahlsieg der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia in Italien. Im Tagestief war er kurz bis auf 0,9551 Dollar durchgesackt.

Krätige Verluste in Japan und Korea

In Japan verliert der Nikkei 2,3 Prozent ab, gedrückt von Auto- und Elektronikwerten. Der Kospi in Korea fällt um 2,5 Prozent. Hier richtet sich der Blick auf Nordkorea, das eine Kurzstreckenrakete ins Ostchinesische Meer abgefeuert hat.

In Hongkong präsentiert sich die Börse nach Verlusten im Frühgeschäft kaum verändert, Teilnehmer sprechen von einer Beruhigung nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Laut den Analysten von Ping An Securities dürfte sich die Risikoscheu in nächster Zeit aber fortsetzen. Aktien von Casinobetreibern auf Macao sind gefragt, nach Plänen, denen zufolge Gruppenreisen aus dem chinesischen Festland wieder erlaubt sein sollen. Auch die Börsen in Festlandschina tendieren kaum verändert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.496,20 -1,2% -12,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.518,22 -2,3% -5,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.233,25 -2,5% -25,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.085,77 -0,1% -15,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.964,23 +0,2% -23,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.193,50 -1,0% +3,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.420,89 -0,3% -9,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 0,9635 -0,4% 0,9674 0,9791 -15,3% EUR/JPY 138,80 -0,0% 138,83 139,23 +6,1% EUR/GBP 0,9171 +2,6% 0,8941 0,8749 +9,2% GBP/USD 1,0507 -2,9% 1,0819 1,1194 -22,4% USD/JPY 144,07 +0,4% 143,49 142,23 +25,2% USD/KRW 1.422,81 0% 1.422,81 1.409,96 +19,7% USD/CNY 7,1284 +0,0% 7,1284 7,1034 +12,2% USD/CNH 7,1691 +0,4% 7,1394 7,1093 +12,8% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8495 7,8496 +0,7% AUD/USD 0,6496 -0,4% 0,6522 0,6614 -10,5% NZD/USD 0,5712 -0,5% 0,5743 0,5829 -16,3% Bitcoin BTC/USD 18.869,95 +0,7% 18.743,65 19.303,07 -59,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,26 78,74 -0,6% -0,48 +11,2% Brent/ICE 85,60 86,15 -0,6% -0,55 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.638,40 1.644,00 -0,3% -5,60 -10,5% Silber (Spot) 18,57 18,86 -1,6% -0,30 -20,4% Platin (Spot) 863,05 861,50 +0,2% +1,55 -11,1% Kupfer-Future 3,31 3,36 -1,3% -0,04 -25,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

