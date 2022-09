EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals AB: Update zum Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung von Hautalampi



26.09.2022

Eurobattery Minerals AB: Update zum Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung von Hautalampi Stockholm, 26. September 2022 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass FinnCobalt Oy, der Mehrheitseigentümer des Hautalampi-Projekts, einen Antrag auf Zusatzinformationen über das Hautalampi-Projekt für die Berichterstattung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment - EIA) vom Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung, Transport und Umwelt in Nordkarelien ("ELY-Centre") erhalten hat. Eurobattery Minerals besitzt 40 % von FinnCobalt und hat die Option, seinen Anteil auf 100 % zu erhöhen. Aufgrund der Komplexität des ursprünglichen Kupferminengebiets müssen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung mehr Informationen über die aktuelle Umweltlage eingereicht werden. Die Behörden verlangen zudem detailliertere technische Angaben, vor allem über die geplanten Lagereinrichtungen für Abfälle. "Nach unserer Einschätzung werden diese Anforderungen das Verfahren für den finalen Antrag auf eine Umweltgenehmigung erleichtern und beschleunigen. Die Arbeiten zur Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung und die Vorbereitung des finalen Antrags auf eine Umweltgenehmigung werden nunmehr gleichzeitig beginnen", kommentiert Roberto Garcia, CEO von Eurobattery Minerals AB.

Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Tel: +49 (0) 89-1250903-35

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se

