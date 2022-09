Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten. Rezessionsängste hatten die Börsen am Freitag durchgerüttelt und den Dax um rund zwei Prozent auf 12.284,19 Punkte abstürzen lassen. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten einen Rückgang auf 87 Punkte ...

