Im Plus liegt gegenwärtig das Wertpapier der Alibaba Group . Der jüngste Kurs betrug 10,49 Euro. Ein Plus in Höhe von 38 Cent erfreut derzeit die Aktionäre der Alibaba Group. Derzeit zahlen Investoren an der Börse für das Papier 10,49 Euro. Das Wertpapier der Alibaba Group hat sich damit heute bislang besser entwickelt als der Gesamtmarkt, gemessen am Hang Seng .

Den vollständigen Artikel lesen ...