Wochenausblick KW 39: Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



Die vergangene Woche brachte wieder vieles mit sich und die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank sorgte am Mittwoch für Aufsehen an den Märkten. Mit einem Zinsschritt von 75 Basispunkten bewegen sich die Renditen der US-Anleihen auf neue Höhen. Die inverse Zinskurve wird nun noch deutlicher, da die kurzlaufenden zweijährigen Renditen und die zehnjährigen Renditen weiter auseinanderlaufen.



In der kommenden Woche erwarten uns unter anderem die Ergebnisveröffentlichungen von Hella, Nike und Micron Technology Inc. Konjunkturell gesehen sollten Anleger einen Blick auf die Verbraucherpreisindizes aus Deutschland und der Eurozone werfen. Weiterhin werden Meldungen zum Bruttoinlandsprodukt der USA und die deutschen Einzelhandelsumsätze essenziell sein.



Montag, den 26.09.2022

Zu Beginn der Woche starten wir konjunkturell gesehen entspannt mit dem ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Dieser wird uns um 10:00 Uhr gemeldet. Von der Unternehmensseite soll es erst gegen Ende der Woche wieder spannender werden.





Dienstag, den 27.09.2022

Den Dienstag eröffnet der Immobilien-Gigant Vonovia mit dem Kapitalmarkttag. Darüber hinaus gibt es Meldungen über die Auftragseingänge der langlebigen Güter, den Immobilienpreisindex und die Verkäufe neuer Häuser in den Vereinigten Staaten von Amerika. Außerdem wird über die privaten Kredite in der Eurozone berichtet.

Mittwoch, 28.09.2022

Inmitten der Woche publiziert die Bank of Japan das Sitzungsprotokoll zur japanischen Geldpolitik und im Anschluss werden die australischen Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum vergangenen Monat veröffentlicht.

Donnerstag, den 29.09.2022

Unternehmenstechnisch blicken Anleger am Donnerstag auf die Ergebnisveröffentlichungen von Hella, Nike und Micron Technology. Erstere berichten dabei über das erste Quartal 2023 und Micron Technology über das vergangene Gesamtjahr 2022. Im Laufe des Tages erwarten uns Daten zum Verbrauchervertrauen und zum Geschäftsklima innerhalb der Eurozone. Besonders wichtig wird auch das annualisierte Bruttoinlandsprodukt aus den USA.

Freitag, den 30.09.2022

Zum Ende der Woche wird es wieder brisanter. Bereits in der Nacht wird China diverse Einkaufmanagerindizes veröffentlichen und im Anschluss werden am Morgen die deutschen Einzelhandelsumsätze gemeldet. Auch kommen im weiteren Verlauf die Verbraucherpreisindizes für die Eurozone und Deutschland hinzu.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?