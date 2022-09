51 Prozent der deutschen Bürger haben laut einer Umfrage der Plattform Attest Inflationsängste Die von JP Morgan Asset Management in Auftrag gegebene Umfrage zeigt auch, dass die Inflationssorgen in Bayern noch größer sind. 56 Prozent der Sparer haben Angst vor dem Kaufkraftverlust. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen und so kann weniger gespart werden, und das obwohl für die Altersvorsorge privat vorgesorgt werden soll. Trotz der Inflation sind Tages- oder Festgeldkonten immer noch sehr beliebt. ...

