Der weitere Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise zwingt Varta zur Aussetzung seiner Ziele. Die bisherigen Prognosen für den Umsatz und das Ergebnis im laufenden Jahr und dem dritten Quartal ließen sich nicht mehr erreichen, so der Batteriehersteller. Zu neuen Prognosen sieht sich der Vorstand derzeit nicht in der Lage. Die Analysten streichen ihre Kursziele weiter zusammen. Was macht die Aktie?

