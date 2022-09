Schwierigkeit von chinesischem Immobilienunternehmen betrifft auch zwei CS-FondsKatar schließt weiteren Gas-Vertrag mit Energiekonzern TotalEnergies S&P bestätigt Deutschland mit AAA - Ausblick stabil Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag zur Erkundung eines Aquiferspeichers von Hamburger Energiewerke GmbH Consus Real Estate: Wertberichtigung aufgrund angepasster Geschäftsplanung und verändertem Marktumfeld Muehlhan AG: Verkauf von Tochtergesellschaften an One Equity Partners SAP und Abu Dhabi wollen stärker zusammenarbeiten RWE erhält im Dezember erste LNG-Gas-Lieferung aus den Emiraten Monopolkommission: Uniper-Verstaatlichung keine langfristige Lösung Vonovia will alternative Finanzquellen erschließen - Externe Investoren gesucht (BöZ) Guten Morgen ...

