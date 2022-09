An den Aktienmärkten geht es mal wieder steil bergab. Die kräftige Erholung seit Mitte Juni hat sich als kurze Zwischenerholung herausgestellt, die sich schnell wieder in Luft aufgelöst hat. Inzwischen sind DAX, Dow Jones und Co. auf bestem Weg, neue Jahrestiefststände zu markieren. Angesichts der Flut aus roten Zahlen kann man schon ins Grübeln kommen und sich fragen, ob es vielleicht an der Zeit ist, auszusteigen und alle Aktien zu verkaufen. Die Vergangenheit zeigt aber ganz deutlich, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...