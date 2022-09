DJ Zahl der "Green Jobs" in Deutschland wächst

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der sogenannten "Green Jobs" in Deutschland wächst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, haben im Jahr 2020 rund 311.000 Beschäftigte (gemessen in Vollzeitäquivalenten) in "Green Jobs" gearbeitet, also Güter und Leistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Damit stieg deren Zahl gegenüber 2019 um 6.000 oder 2,0 Prozent.

Der Beschäftigungszuwachs war somit etwas schwächer als in den Vorjahren: Von 2016 bis 2019 waren im Umweltschutz pro Jahr durchschnittlich 18.000 Arbeitsplätze oder 6,7 Prozent mehr Jobs geschaffen worden.

Im verarbeitenden Gewerbe war die Zahl der "Green Jobs" erstmals seit Beginn der Zeitreihe 2016 rückläufig. 2020 waren knapp zwei Drittel (65,6 Prozent beziehungsweise 204.000) der Umweltschutzbeschäftigten im verarbeitenden Gewerbe tätig. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl damit um 8.800 oder 4,2 Prozent zurück.

Im Baugewerbe waren 59.200 und damit knapp ein Fünftel (19,0 Prozent) der Umweltschutzbeschäftigten tätig, zum Beispiel im Bereich der Wärmedämmung von Gebäuden. Im Dienstleistungssektor, in den beispielsweise die Planung und Projektentwicklung zur Nutzung erneuerbarer Energien in Architektur- und Ingenieurbüros fällt, arbeiteten weitere 46.900 oder 15,1 Prozent der Umweltschutzbeschäftigten.

Beide Bereiche - das Baugewerbe und der Dienstleistungssektor - verzeichneten 2020 deutliche Beschäftigungszuwächse im Bereich der "Green Jobs": So stieg die Zahl im Baugewerbe im Vorjahresvergleich um 27,7 Prozent auf 8.700 und in der Dienstleistungsbranche um 23,2 Prozent auf 6.200.

September 26, 2022

