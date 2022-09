Am 18. September hatten wir im RuMaS Express-Service auf Alfen ISIN: NL0012817175 geschaut und getitelt: "Alfen: 10 Euro rauf oder runter - das ist hier die Frage!" Am 20. September haben wir noch einmal auf die Trading-Chance hingewiesen und getitelt: "Alfen: Der Abwärtstrend verfestigt sich!" Vom Allzeithoch bei 121,05 Euro hat sich die Aktie wieder relativ weit entfernt und am letzten Tag der Handelswoche konnte man das Tagestief bei 92,74 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...