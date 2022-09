Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Sonntag, er glaube immer noch, dass die Zentralbank die Inflation ohne wesentliche Arbeitsplatzverluste eindämmen könne, da die Wirtschaft weiterhin in Schwung sei, berichtete Reuters und zitierte den Fed-Politiker aus einem Interview in der CBS-Sendung "Face the Nation". Die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...