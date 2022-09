TAMPA BAY, USA (ots) -KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, veröffentlicht den aktuellen Bericht seines Forschungsteams KnowBe4 Research. Er zeigt auf, dass 21 Prozent der ungeschulten Mitarbeiter weltweit ohne Schulung nicht wissen, an wen sie sich im Falle einer Bedrohung wenden müssen.In der Studie sank dieser Prozentsatz durch jährliche Sicherheitsschulungen auf 17 Prozent. Aber es ist die Wiederholung, die die signifikanteste Veränderung bewirkt - die Gesamtverbesserung in Bezug auf das Wissen, an wen man sich wenden muss, verdoppelte sich bei denjenigen, die monatliche gegenüber jährlichen Schulungen absolvierten.Der Bericht enthält eine Bewertung der Schulungshäufigkeit in verschiedenen Branchen, wobei Bildung, Technologie, Gesundheitswesen und Pharmazeutik bei den monatlichen Schulungen am schlechtesten abschneiden, während das Gastgewerbe und das Transportwesen mit 28 bzw. 20 Prozent führend sind.Über alle Branchen hinweg zeigt der Bericht, dass eine Erhöhung der Häufigkeit, mit der Mitarbeiter Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein absolvieren, einen fast durchgängig positiven Einfluss hat. Ohne die Vorteile, die eine häufige Schulung mit sich bringt, müssen die Mitarbeiter die Sicherheitsanweisungen selbst entschlüsseln, was zu einem höheren Risiko für das Unternehmen führt, einen Sicherheitsvorfall falsch zu handhaben.Um den vierteljährlichen Forschungsbericht von KnowBe4 Research herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.knowbe4.com/hubfs/Quarterly_Report_Q3_2022.pdfPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5329413