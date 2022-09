Die Nordsee Sorte Brent Crude Oil befindet sich aus Sicht der Markttechnik bereits seit Monaten im Abwärtstrend! Dieser kennzeichnet sich durch tiefere Tiefs (Punkt 2) und tiefere Hochs (Punkt3). Dieser Trend ist vollkommen intakt, aktuell verbietet sich deshalb für uns hier eine Position in Longrichtung! Auch am heutigen Montag notiert der Ölpreis zum Start in die neue Handelswoche zur Stunde erneut tiefer bei 85,64 USD. Brent Crude Oil Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...