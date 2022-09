Bonn (ots) -FIRE OF LOVE ist ein intensives filmisches Gedenken an Katia und Maurice Krafft - an ihre Passion für Vulkane, aber auch ihre Hingabe füreinander und für das Leben. One Filmverleih (https://one-filmverleih.de/) startet dieses unvergessliche filmische Feuerwerk ab dem 27. Oktober 2022 in den deutschen Kinos.Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/AeDNfSB_LioKurzinhalt: Feuer speit und spritzt aus der tiefen Dunkelheit der Krater, glühende Lavaströme schlängeln sich die Berghänge hinab. Die Geowissenschaftler Katia und Maurice Krafft machten einige der spektakulärsten Filmaufnahmen von Vulkanausbrüchen, die jemals aufgezeichnet wurden. Ihre faszinierenden Berichte machten die Naturgewalten erlebbar und warnten vor deren zerstörerischer Kraft. Von ihrer brodelnden Faszination getrieben, sammeln sie auf ihren Reisen unzählige Gesteinsproben und Stunden an Videoaufnahmen. Als beide beim Ausbruch des japanischen Vulkans Unzen auf tragische Weise ums Leben kamen, hinterließen sie hunderte Stunden an Filmmaterial.Filmemacherin Sara Dosa fügt das spektakuläre Archivmaterial im 4:3-Format mit einem poetischen Kommentar von Künstlerin Miranda July zu einer liebevollen Hommage an die beiden Rockstars der Vulkanologie - und an die gemeinsam gelebte Passion.KINOSTART: 27. Oktober 2022 im Verleih von One FilmverleihErstes Pressematerial finden Sie unter https://presse.one-filmverleih.de/s/FBHHTHwZqarjs3oWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:One Filmverleih GmbHFritz-Schäffer-Straße 153113 BonnTelefon +49 (0) 228 976 27 744Email office@one-filmverleih.deOriginal-Content von: One Filmverleih, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165458/5329420