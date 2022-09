Mit einem kräftigen Kurssprung von mehr als 20 Prozent führt Uniper die Gewinnerlisten an der deutschen Börse am Montag deutlich an. Nach dem herben Crash im Rahmen der Ankündigung der Verstaatlichung vergangene Woche hat sich die Aktie inzwischen wieder deutlich von den Tiefs gelöst. Derweil wird über eine Bremse beim Gaspreis diskutiert.Wegen der drastisch steigenden Energiekosten rückt eine Gaspreisbremse immer stärker in den Blick - und die geplante Gasumlage kommt zusehends ins Wackeln. Zweifel ...

