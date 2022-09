Zwischenrallye an der Wall Street?



Die Notenbanksitzung sorgte dafür, dass die US-Börsen zum Ende der vorigen Woche langsam in Panik verfielen und somit die Tiefs des Jahres nochmals testen. Auf diesem Niveau gehen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einer kleinen Zwischenrallye aus. Die Betonung liegt aber auf "Zwischenrallye". Wie es in den kommenden Wochen weitergehen kann, schauen wir uns im aktuellen Video genauer an.