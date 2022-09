Es ist immer wieder das alte Lied. Auch auf der Bauministerkonferenz (BMK) wurde der Titel zitiert, den Olaf Scholz immer dann erwähnt, wenn er unterstreichen will, wie sehr Staat und Gesellschaft in der Krise zusammenhalten - "You'll Never Walk Alone". Den versammelten Länderministern ging es dabei ums Wohngeld und um dessen Aufteilung zwischen Bund und Ländern. Bundesbauministerin Klara Geywitz blieb unverbindlich: Beide Seiten seien gefordert, ihren Teil beizutragen. Aber auch Geywitz brachte einen alten Schlager: Das Ziel von 400?000 neu gebauten, davon 100?000 geförderten Neubauwohnungen 2022 bleibe bestehen.Ähnliches war zwar schon in den ...

