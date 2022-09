Die Credit Suisse veröffentlicht die Studie «Der Kanton Tessin - Perspektiven regionaler Wirtschaftsräume» zur Wirtschaftsentwicklung im Tessin.Die Tessiner Wirtschaft musste in der Mitte des letzten Jahrzehnts einige Rückschläge einstecken. So wurden Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung durch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, einen schrumpfenden Finanzplatz, die Zweitwohnungsinitiative und in jüngster Zeit durch die Coronavirus-Pandemie belastet. Die ungewisse Lage hat sich angesichts jahrelang rückläufiger Bevölkerungszahlen auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...