Linz (www.anleihencheck.de) - Die ganze Welt erhöht die Zinsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Japan sei hier die Ausnahme. Die Notenbank (Bank of Japan, BoJ) bleibe sehr defensiv. Die Bank of Japan steuere die Zinskurve, indem sie am Anleihenmarkt als Käufer auftrete. Die Zinsen seien bis zu einer Laufzeit von ca. 4 Jahren negativ und selbst eine 10-jährige Staatsanleihe liege bei rund +0,25%. Japan sei das letzte große Industrieland mit einem negativen Zins und bilde das Schlusslicht unter den Notenbanken. Im August sei die Inflation, für japanische Verhältnisse, auf ein hohes Niveau von 3,00% geklettert. In der Pressekonferenz Ende letzter Woche habe der Gouverneur Kuroda dennoch die expansive Haltung der BoJ bestätigt. Der Devisenmarkt handele den JPY entsprechend schwächer. USD/JPY habe sich letzte Woche den Höchstkursen von 1998 genähert. Damals habe USD/JPY knapp unter 150,00 gehandelt. Eine Intervention am Devisenmarkt sei die Folge gewesen. Das Ziel bleibe damit den Kursverfall des JPY zu stoppen. Wobei bremsen das treffendere Wort sei. Denn Interventionen hätten in der Vergangenheit keine nachhaltige Wirkung gehabt. Sie hätten eher Spekulanten angelockt, um die Entschlossenheit der Notenbank zu testen. Die Geschichte wiederhole sich nun. (26.09.2022/alc/a/a) ...

