Im Vortagesvergleich sind die Heizölpreise in der Schweiz und Deutschland im Schnitt gefallen, während sie in Österreich minimal gestiegen sind. Schweizer Heizölinteressenten sparen im Durchschnitt 1,4 Rappen pro Liter, während in Deutschland aktuell im Schnitt ein Cent eingespart wird. Die stark gesunkenen Rohölpreise könnten die OPEC+ dazu bewegen im nächsten Meeting die Förderquoten deutlich zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...