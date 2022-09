Im März hat BYD angekündigt die Produktion von reinen Verbrennern einzustellen. An Plug-in-Hybriden hielt das Unternehmen dagegen weiterhin fest. Und damit wird auch zumindest vorerst nicht Schluss sein, wie CEO Wang Chuanfu am Freitag mitteilte und passenderweise einige Vorteile gegenüber reinen E-Autos nannte.So würden Wang zufolge reine Stromer nur für einen Teil der Autokäufer in Frage kommen, etwa Kunden die sich ein zusätzliches Fahrzeug zulegen wollen. Plug-in-Hybride dagegen dienten auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...