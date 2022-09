Berlin (ots) -Nach dem überragenden Wahlergebnis für die rechte Parteienkoalition in Italien zeigt sich der Dresdner Europaabgeordnete und Mitglied des Bundesvorstands der AfD, Maximilian Krah, optimistisch für die anstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen."Die Italiener haben Giorgia Meloni ihr Vertrauen geschenkt, nicht weil sie Angst vor der Zukunft haben, sondern weil sie ihre Hoffnung in eine andere Zukunft setzen. Giorgia Meloni und ihre Koalition stehen für eine Korrektur des eingeschlagenen Weges. Statt hin zu immer mehr Zentralisierung steht die Koalition Meloni wieder für eine Föderalisierung der EU, statt Werteimperialismus für eine ruhige, klar kalkulierende Politik zum Wohle der eigenen Leute. Das kann für die AfD nur als klarer Ansporn für die anstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen wahrgenommen werden: Reihen schließen und mit klarem Kurs wieder ins Parlament."Die Teuerungen sind die Folge schlechter Politik.https://www.afd.de/preistreiber-stoppen/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5329772