DJ Bundesregierung erwartet zügige Einigung bei Senkung von Gaskosten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung arbeitet "mit Hochdruck" an einer Einigung zur Senkung der Gaskosten und ist zuversichtlich, dafür innerhalb weniger Tage eine Lösung zu finden. "Es ist völlig klar: Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas und Strom hat oberste Priorität für die Bundesregierung", erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. "Wir werden sehr schnell zu einem Ergebnis kommen."

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, eine "geordnete Lösung" sei nötig, die die Preise senkt und die Versorgungssicherheit mit Gas gewährleistet. Im Lichte dieser beiden Parameter "arbeiten wir an einer geordneten und guten Abstimmung" in der Bundesregierung, erklärte Ministeriumssprecherin Beate Baron.

Man sei optimistisch, dass man das so hinbekommen, dass "rechtzeitig" eine geordnete Gesamtlösung präsentiert wird. Hier werde man auch beraten von einer Gas-Kommission, die geleitet wird von der Wirtschaftsweisen Monika Grimm, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, und von Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Teil der Diskussionen wird neben einem Gaspreisdeckel auch die umstrittene Gasumlage sein, die in der Regierung nach dem staatlichen Einstieg beim Gasimporteur Uniper nur noch wenig Unterstützer hat. Die Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde soll ab Oktober gelten und systemrelevante Gasimporteure unterstützen. Die Abschlagszahlungen an die antragstellenden Unternehmen erfolgen erst ab dem 31. Oktober.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.