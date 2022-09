München (ots) -DIE HEILAND - WIR SIND ANWALT geht in die vierte Runde. Am 25. Oktober starten die Dreharbeiten für 13 neue Folgen mit Christina Athenstädt als blinde Anwältin Romy Heiland. Die vierte Staffel der von Olga Film produzierten Serie soll ab Herbst 2023 auf dem Dienstagssendeplatz im Ersten gesendet werden.Unter der Regie von Oliver Schmitz, Dirk Pientka, Christoph Schnee und Oliver Dommenget spielen neben Christina Athenstädt u.a. erneut Sina Reiß, Peter Fieseler, Aleksandar Jovanovic, Tim Kalkhof, Peggy Lukac und Rüdiger Kuhlbrodt.Alicia Remirez, Produzentin und Geschäftsführerin von Olga Film: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass DIE HEILAND fortgesetzt wird! Es ist eine große Freude, mit Christina Athenstädt und dem ganzen Team zu arbeiten - und die letzte Staffel mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,3% (ab 3 J.) lief sehr erfolgreich. Wir können auf jeden Fall versprechen, dass die neue Staffel mit einigen Überraschungen aufwartet."Zum Inhalt der neuen Staffel:Romy Heiland hat sich als Rechtsanwältin einen Namen gemacht, die Kanzlei "brummt" und auch Tilly macht keinen schlechten Job, im Gegenteil. Als Romy auch Ringo Holländer beschäftigt, reagiert Tilly jedoch eifersüchtig. Ben Ritter ist auf den Vorschlag von Rudi Illic eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen. Romy wird von dieser Entscheidung überrascht, die beiden ziehen jetzt also an einem Strang? Romys Eltern gehen getrennte Wege: Während Paul Heiland seinen Ruhestand mit Reisen an der Seite seiner jungen Lebensgefährtin genießt, startet Karin als Chefsekretärin der Kanzlei "Ritter & Illic" beruflich neu durch. Ben wird mit einem privaten Trauerfall konfrontiert, der ihn sehr mitnimmt; er muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, was Romy nicht verborgen bleibt.Regie werden u.a. Oliver Schmitz, Christoph Schnee, Oliver Dommenget führen. Die Autor*nnen sind u.a. Andreas Fuhrmann, Stefan Barth, Tamara Sanio, Thomas André Szabó, Aglef Püschl, Michaela Beck, Antoine Dengler, Felicitas Sieben. Olga Film, ein Unternehmen der Constantin Film, produziert (Produzentinnen Alicia Remirez und Lena Kraeber, Producerin Helena Rössle); Redaktion: Daria Moheb Zandi, redaktionelle Mitarbeit: Rudolf Bohne.Pressekontakt:Für RückfragenConstantin FilmPresseTel. +49 (89) 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126258/5329839