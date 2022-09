Bereits vor Wochen hat DER AKTIONÄR über Apples Pläne berichtet, zum Zwecke der Standort-Diversifikation die iPhones der neuesten Generation in Indien herzustellen. Nun hat der Smartphone-Gigant diese Pläne offiziell bestätigt. Dabei gehe es insbesondere um die Produktion seines Flaggschiff-Modells iPhone 14.Laut dem Unternehmen wurde der wichtigste Zulieferer bereits dazu angewiesen, die Geräte in seiner Fabrik in Sriperumbudur am Stadtrand von Chennai zu bauen. Apple stellt bereits seit 2017 iPhones ...

