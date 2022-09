Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich verschlechtert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im September auf 84,3 Punkte gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Doch was sind die Hintergründe und wie geht es jetzt weiter? Das heutige Interview von Der Aktionär TV beschäftigt sich mit dem ifo Geschäftsklimaindex für den Monat September. Aus gegebenem Anlass ist Dr. Klaus Wohlrabe vom ifo Institut für Wirtschaftsforschung zu Gast. Konkret geht es um die Frage, wieso sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft so deutlich verschlechtert hat. Außerdem gibt Dr. Wohlrabe einen Ausblick wie es in den nächsten Monaten weitergehen könnte. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf