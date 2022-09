Cloppenburg/Bonn (ots) -Fabian Hubach aus Freiburg hat am Wochenende das Sprachenturnier des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in Cloppenburg gewonnen. Fünf Jugendliche konnten sich einen zweiten Platz sichern, elf einen dritten. Sie waren die Besten von über 1.800 Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 bis 10, die in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen haben.Das Sprachenturnier ist die Finalrunde im SOLO-Wettbewerb des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben bearbeiten, die mehr als nur Vokabeln und Grammatikwissen erfordern. Sie erforschen die Kulturen verschiedener Länder, führen mehrsprachige Theaterstücke auf und simulieren Präsentationen vor internationalem Publikum. Jeder Jugendliche geht mit zwei Wettbewerbssprachen ins Rennen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Latein und Altgriechisch.Mit seinem Bundessieg hat der Erstplatzierte Fabian Hubach ein Stipendium für die Teilnahme an einem Seminar des International Student Leadership Institute (ISLI) in Oberwesel am Rhein sowie ein Preisgeld in der Höhe von 300 Euro gewonnen. Zwei Auszeichnungen gingen an Elisabeth Meister aus Bensheim, die sich neben einem zweiten Platz auch den Sonderpreis der Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer e. V. (VdF) sichern konnte.Vier weitere Jugendliche erhielten einen zweiten Preis und damit ebenfalls je ein Stipendium für die Teilnahme am ISLI-Seminar: Lola Bartle (München), Matteo Diegruber (Sindelfingen), Blanka Janiga (Magdeburg) und Sara Kalabic (Uelzen).Elf Jugendliche erzielten einen dritten Platz, dotiert mit 250 Euro Preisgeld: Mia Frings (Trier), Alessia Lika (Elmshorn), Stefanie Lomp (Oberurff), Isabella Meyer (Oldenburg), Gabriela Nufer (Reutlingen), Ruth Petersen (Leipzig), Veronika Reiß (Hersbruck), Sophie Schmieder (Trier), Martha Suckow (Berlin), Anvita Thakur (Frankfurt a.M.) und Emilia Velázquez Correa (Oberkirch)."Es ist beeindruckend, mit welcher Begeisterung die Teilnehmenden verschiedene Sprachen nutzen und miteinander kommunizieren - und das auf höchstem Niveau. Diese besonders sprachbegabten Schülerinnen und Schüler zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit des Austausches zu bieten, ist sehr wertvoll und für alle Beteiligten inspirierend", sagte Michael Remmy, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen bei Bildung & Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.Schülerinnen und Schüler, die bei der nächsten Auflage des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen dabei sein möchten, können sich noch bis zum 6. Oktober 2022 anmelden. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8-10) und SOLO Plus (Klasse 8 bis 13) sowie TEAM (Klasse 6 bis 10). Infos und Anmeldung unter: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber den Bundeswettbewerb FremdsprachenDer Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Der Leistungswettbewerb fördert junge Sprachtalente und möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken.Über Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. (http://www.begabungslotse.de/) Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Moritz KralemannKommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: (0228) 9 59 15-62Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.facebook.com/BildungBegabungwww.twitter.com/BildungBegabungwww.instagram.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/5329957