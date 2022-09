Das 204 Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk im nordpolnischen Zwartowo ist das bisher größte des Landes. Das Projekt ist die erste Phase einer 290 Megawatt-Anlage, die einen weiteren Solarpark mit 86 Megawatt vorsieht.Der deutsche Projektentwickler Goldbeck Solar hat nach eigenen Angaben eine 204 Megawatt-Photovoltaik-Anlage in Zwartowo in Nordpolen in Betrieb genommen. Es handele sich um die erste Phase eines 290 Megawatt-Projekts, zu dem noch eine weitere 86 Megawatt-Photovoltaik-Anlage gehört. Das Unternehmen investierte 635 Millionen Zloty in die 204 Megawatt-Anlage. Der Bau des 300 Hektar großen ...

