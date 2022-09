Die neuen Funktionen ermöglichen den Mitgliedern von Crurated, Anteile an Weinfässern mit exklusiven Sonderflaschenformaten und Etikettierungen zu kaufen



Zu den teilnehmenden Herstellern mit weltweitem Renommée gehören unter anderen Domaine Fourrier, Charles Lachaux, Domaine Robert Groffier, Domaine Vincent Dancer, Domaine De Montille und Domaine Pierre Girardin

LONDON, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wein-Futures, auch als En-Primeur bekannt, ist eine Möglichkeit, Weine mit starker Nachfrage zu kaufen, bevor sie in Flaschen abgefüllt auf den Markt gebracht werden. Die auf Mitgliedschaft basierende Blockchain-Community Crurated bringt dieses Konzept mit der neuen Technologie, die sowohl die Rückverfolgbarkeit der Herkunft als auch eine individuelle Anpassung ermöglicht, auf ein ganz neues Niveau. Der Gründer des Unternehmens, Alfonso de Gaetano, hat angekündigt, dass die Mitglieder von Crurated nun Anteile an über Blockchain- und NFT-Technologie zertifizierten Weinfässern kaufen können. Dieses neue Angebot ermöglicht es den Mitgliedern, Flaschenformate und Etikettierungen an ihre individuellen Anforderungen anzupassen.

Crurated lanciert den Verkauf von Anteilen an Weinfässern von Herstellern mit weltweitem Renommée wie unter anderen Domaine Fourrier, Charles Lachaux, Domaine Robert Groffier, Domaine Vincent Dancer, Domaine De Montille und Domaine Pierre Girardin.

Crurated bietet den Top-10-Käufen von Anteilen an Weinfässern mit dem höchsten Verkaufswert außerdem kuratierte Erlebnisse. Das Erlebnisangebot umfasst einen Besuch beim Weinproduzenten, einen Besuch in der Winzerei, ein Weinbauabendessen und je nach Standort andere kuratierte Veranstaltungen.

"Viele unserer geschätzten Kunden fragen häufig nach Flaschen in größeren Formaten. Die Entscheidung, wie viele Flaschen über das traditionelle Magnum-Format hinaus abgefüllt werden sollten, kann schwierig sein," so Nicolas Groffier von der Domaine Robert Groffier. "Der Verkauf von Anteilen an Weinfässern und die Möglichkeit, dass Kunden die Größe ihrer Flaschen individuell auswählen können, ermöglicht uns, die genaue Anzahl der jeweils benötigten Flaschengrößen zu bestimmen. Daher ist der Kauf über Crurated ab jetzt die einzige Möglichkeit zum Erwerb größerer Flaschenformate bei der Domaine Robert Groffier."

"Dieses neue Konzept ändert die Art, wie seltene, in Flaschen abgefüllte Weine an die Konsumenten verkauft werden, grundlegend", so Alfonso. "Der Anteilsbesitz hat sich bereits vor Jahrzehnten etabliert und wird jetzt mit digitaler Kunst in den NFT-Raum eingebracht. Während der Anteil an einem Bored Ape zwar eine einmalige Anwendung dieser Technologie sein mag, ist er dennoch nicht gänzlich exklusiv und kann nicht alleinig genossen werden. Unser Konzept revolutioniert den NFT-gestützten Anteilsbesitz, da es eine Rückverfolgbarkeit der Herkunft zur weiteren Authentifizerung des Weines bietet. Die Mitglieder können ihre Flaschenformate und Etiketten auch individuell anpassen, um ihren Anteil an dem Unikum dann auch in der echten Welt zu würdigen."

Der aktuelle Terminkalender für den Anteilsverkauf an Fässern französischen Weins umfasst unter anderem:

26. September bis 2. Oktober: Domaine Fourrier - 2 Fässer

3. Oktober bis 9. Oktober: Charles Lachaux - 6 Fässer

10. Oktober bis 16. Oktober: Domaine Vincent Dancer - 1 Fass

17. Oktober bis 23. Oktober: Domaine De Montille - 2 Fässer

24. Oktober bis 30. Oktober: Domaine Robert Groffier - 5 Fässer

31. Oktober bis 6. November: Domaine Pierre Girardin - 5 Fässer

Über Crurated

Die 2021 ins Leben gerufene auf Mitgliedschaft basierende Wein-Community Crurated mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien bringt Weinliebhaber direkt mit Weinherstellern in Verbindung. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erfahrungen, während der nahtlose Logistikservice von Crurated die Qualität und Herkunft dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie garantiert. Weitere Informationen zu Crurated finden Sie unter crurated.com.

