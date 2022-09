Ein neuer Großspeicher in Eisenach soll dafür sorgen, regenerativen Strom aufzunehmen und das Netz stabil zu halten. Die Speicher stammen von SMA. Der Betrieb liegt in den Händen von Smart Power. Mit einem der größten Batteriespeicher Europas namens Wartburg wird das Unternehmen Smart Power künftig Wind- und Solarstrom ausregeln können. Zum Einsatz kommen dafür Energiespeicher der SMA Technologie AG. Wie die Unternehmen mitteilten, entsteht der Speicher in Eisenach. Er wird künftig zur Integration ...

