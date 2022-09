Übernahme stärkt Betriebsmanagement-Lösungen von AMCS für den Versorgungs- und Energiesektor

AMCS, der weltweit führende Anbieter integrierter Software- und Fahrzeugtechnologien für die Umwelt-, Recycling- und Ressourcenbranche, hat heute seine Übernahmen von Utility Cloud bekannt gegeben, einer führenden Betriebsmanagement-Plattform für Versorgungsunternehmen aus den USA. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht. Die Übernahme erweitert die Strategie von AMCS, seinen Kunden aus dem Versorgungssektor Technologien bereitzustellen, die ihnen helfen, Ressourcen nachhaltig zu verwalten, ihre Produktivität und ihr Geschäftsergebnis zu steigern und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Utility Cloud ist eine cloudbasierte Betriebsmanagement-Softwareplattform, die den Betreibern einer kritischen Infrastruktur die Möglichkeit gibt, zentrale Betriebsdaten zu organisieren, auszuführen und zu berichten. Utility Cloud wurde für eine maximale Effizienz und Sichtbarkeit entwickelt. Die Plattform unterstützt seine globale Nutzerbasis bei der Vereinfachung komplexer regulatorischer und betrieblicher Workflows und trägt zur Sicherheit der Mitarbeiter sowie der versorgten Gemeinden bei.

"Es ist das Ziel von AMCS, die nachhaltige Nutzung und Produktion von Ressourcen wie Wasser und Energie zu optimieren. Unsere Kunden des Versorgungssektors sind führend bei der Nutzung der Vorteile der digitalen Transformation und setzen unsere Technologie zur Modernisierung ihrer Betriebsprozesse ein. Utility Cloud fügt sich perfekt in unser Portfolio von Lösungen ein, die Versorgungsunternehmen bei der Verwaltung von Anlagen, der Senkung der Betriebskosten und der Steigerung des Kundenengagements helfen", erläutert Jimmy Martin, CEO, AMCS.

"AMCS ist der ideale Katalysator für die Beschleunigung der Wertentwicklung, die wir unseren Kunden und dem Endkundenmärkten bieten", sagt Dan Calano, CEO, Utility Cloud. "Unsere gemeinsamen Kunden werden von den erweiterten Fähigkeiten des globalen AMCS-Unternehmens profitieren."

Die Übernahme folgt auf die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Utilibill, einer speziell entwickelten Kundenverwaltungs- und Fakturierungslösung für die Versorgungsbranche, durch AMCS.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte amcsgroup.com/utilities.

Über AMCS

AMCS hat seinen Hauptsitz in Limerick, Irland, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Australien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter in 18 Ländern. AMCS ist ein weltweit führender Anbieter integrierter Software- und Fahrzeugtechnologien für die Umwelt-, Recycling- und Ressourcenindustrie und bietet Optimierungslösungen für den erweiterten Transport- und Logistikmarkt an. AMCS unterstützt über 4.000 Kunden weltweit bei der Senkung der Betriebskosten, Steigerung der Anlagennutzung, Optimierung der Margen und Verbesserung des Kundenservice. Die Unternehmenssoftware und die SaaS-Lösungen des Unternehmens bringen digitale Innovation in die sich entwickelnde Kreislaufwirtschaft rund um den Globus.

Über Utility Cloud

Utility Cloud ist die einzige Compliance-orientierte Betriebsmanagement-Software auf dem Markt. Utility Cloud ist effektiv und umfassend konfigurierbar und ermöglicht die Automatisierung von Workflows, Asset-Health-Management, Optimierung der Berichtserstellung, die Vermeidung von Fehlern durch manuelle Datenerfassung sowie die Gewährleistung der Compliance und das schneller und zuverlässiger als je zuvor. Weitere Informationen unter www.utilitycloud.us.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

