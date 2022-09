Bei der Credit Suisse lief es in den vergangenen Quartalen alles andere als rund (DER AKTIONÄR berichtete). Ende Juli kommunizierten die Schweizer Großbank dann, dass man alles auf den Prüfstand stellen wolle. Nun melden sich die Schweizer in Form eines Zwischen-Feedbacks wieder zu Wort, was die Anleger mit Blick auf das Kursplus goutieren. Die Credit Suisse sieht sich mit der laufenden Strategieüberprüfung auf Kurs. Man komme mit der umfassenden strategischen Überprüfung, einschließlich möglicher ...

