München (ots) -Das deutsche Basketball Nationalteam hat mit dem 3.Platz bei der EuroBasket über 10 Millionen Menschen allein bei MagentaSport begeistert. Jetzt soll der Schwung mitgenommen werden, wenn am Mittwoch der Meister ALBA Berlin mit seinen EM-Stars Maodo Lo und Johannes Thiemann gegen die Hamburg Towers zunächst die easyCredit BBL-Saison (ab 18.30 Uhr live) und der FC Bayern München am 6. Oktober die EuroLeague gegen Fenerbahce Istanbul (ab 20.15 Uhr) eröffnen. MagentaSport zeigt diese beiden Auftakt-Partien kostenlos für alle. Darüber hinaus werden bei MagentaSport alle Spiele dieser beiden Ligen live gezeigt. Das größte Basketball-Paket Deutschlands mit über 700 Live-Spielen umfasst auch alle Länderspiele und Turniere der deutschen Nationalmannschaft, den BBL-Pokal sowie den EuroCup mit den deutschen Vertretern ratiopharm Ulm und Hamburg Towers, der am 11. Oktober startet.Die Spiele sind Teil des Sport-Streaming Angebots MagentaSport und werden über die MagentaSport SmartTV Apps, die mobile Apps und bei magentasport.de ausgestrahlt. Daneben auch auf der Telekom eigenen TV-Plattform MagentaTV. Bei MagentaTV sind über den neuen Kanal MS Sport für die mehr als 4,5 Millionen MagentaTV-Haushalte regelmäßig Basketball Livespiele auch ohne zusätzliches MagentaSport Abo empfangbar.Präsentiert wird Basketball bei MagentaSport inhaltlich weiterhin auf EM-Niveau mit Interviews, Porträts und Hintergrund-Geschichten. "Insbesondere für deutsche und junge ausländische Spieler ist die BBL eine sehr gute Adresse", findet der Vize-Euromeister von 2005, Denis Wucherer, der mit Pascal Roller und Alex Vogel als MagentaSport-Experte die Spiele analysiert. Mit Blick auf das gesamte deutsche Basketball glaubt Wucherer ebenso wie Dirk Nowitzki an eine rosige Zukunft. "Diese Generation wird bei den großen Turnnieren in den nächsten Jahren immer um eine Medaille mitspielen können. Da ist sehr viel Talent und Leistungsdichte vorhanden." Michael Körner und Basti Ulrich diskutieren montags im erfolgreichen Podcast "Abteilung Basketball" die aktuellen Basketball-Themen aus allen Ligen und der Deutschen Nationalmannschaft.Die neue Ausgabe gibt's hier: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/zum-saisonstart-einmal-mit-fastbreak-durch-die-bblZu den BBL-Titelanwärtern im 18 Klubs umfassenden Teilnehmerfeld zählt definitiv der FC Bayern München, der am 1. Oktober gegen Ulm in die BBL und am 6. Oktober gegen Fenerbahçe Istanbul in die EuroLeague-Saison startet. Großer Favorit ist der amtierende Meister und Pokalsieger Berlin. Nach dem BBL-Auftakt gegen Hamburg am Mittwoch tritt ALBA zum EuroLeague-Auftakt am 7. Oktober gegen Partizan Belgrad an. Alle EuroLeague-Spiele werden bei MagentaSport live gezeigt, ein europäisches Top-Duell pro Runde ist zudem kostenfrei zu sehen. Die Hamburg Towers und ratiopharm Ulm sind als deutsche Klubs ab 11. Oktober erneut im 7Days EuroCup vertreten. Alle Partien von Ulm und Hamburg gibt es live bei MagentaSport.Deutschland führt WM-Quali an - starke Gegner im NovemberNach der EuroBasket muss sich die Deutsche Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren, die diesmal in Japan, den Philippinen und in Indonesien stattfindet. MagentaSport zeigt die WM im September 2023 ebenso komplett live. Die DBB-Auswahl führt derzeit die Qualifikation-Gruppe J an, spielt im November gegen Finnland (10.11) und in Slowenien (13.11.). Alle deutschen Länderspiele sind weiter live und kostenfrei bei MagentaSport zu sehen.easyCredit BBL - EröffnungsspielMittwoch, 28.09.2022Ab 18.30 Uhr: ALBA Berlin - Towers Hamburg1. SpieltagFreitag, 30.09.2022Ab 20.15 Uhr: medi Bayreuth -Fraport SkylinersSamstag, 01.10.2022Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - ratiopharm Ulm, Towers Hamburg - Syntainics MBCAb 20.15 Uhr: Würzburg Baskets - Telekom Baskets BonnSonntag, 02.10.2022Ab 14.45 Uhr: Brose Bamberg - ALBA Berlin; Academics Heidelberg - MHP Riesen LudwigsburgAb 17.45 Uhr: Merlins Crailsheim - EWW Baskets OldenburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5330153