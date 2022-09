Volkswagen: Investition in Joint Venture

Werbung



Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen treibt seine Expansion in der Elektro-Auto Sparte weiter voran. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde eine Zusammenarbeit mit dem belgischen Konzern Umicore angekündigt. Nun wurde bekannt, dass beide Firmen zusammen 3 Milliarden Euro in das Joint Venture investieren. Ziel ist es, die Batteriezellversorgung der VW-Tochter PowerCo sicherzustellen. Zwar wurde noch kein finaler Name des Joint Ventures bekannt gegeben, als Produktionsstart wurde aber das Jahr 2025 genannt. Bis 2030 soll Material für eine Kapazität von 160 Gigawattstunden pro Jahr produziert werden, was in etwa dem Bedarf für 2,2 Millionen vollelektrischer Fahrzeuge entspricht.





