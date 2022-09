Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Anleihen Finder-Musterdepotspiel - während am KMU-Anleihemarkt das Emissionsgeschehen wieder deutlich an Fahrt aufnimmt, bleibt es im Anleihen Finder-Musterdepotspiel im September 2022 dagegen ruhig und ohne Transaktionen. Alle drei Teilnehmer verzeichnen in diesem Monat leichte Kursverluste in ihren Depots. Vielleicht weckt die ein oder andere Neuemission ja noch das Interesse der Musterdepotspieler. In der Performance liegen Hans-Jürgen Friedrich (-13,26%) und Manuela Tränkel (-3,20%) weiterhin im negativen Bereich, während Markus Stillger mit einer Rendite von +32,90% weiterhin einsam seine Runden an der Spitze des Teilnehmerfeldes dreht.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 23.09.2022 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios muss dabei aus sog. "Mittelstandssegmenten" der deutschen Börsen stammen. Die Transaktionskosten belaufen sich auch 0,25 Prozent je Kauf/Verkaufsorder, die Liquidität wird nicht verzinst. Die Performance ergibt sich aus Zins- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...